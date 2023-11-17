Нацбанк презентував пам’ятну медаль: кому присвячена, фото

Медаль присвячена сержантському і старшинському складу ЗСУ.

Джерело фото: НБУ

До Дня сержанта Збройних Сил України, який п’ятий рік поспіль відзначають в Україні 18 листопада, Голова НБУ Андрій Пишний разом з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним презентували нову пам’ятну медаль «Сержантський корпус».

Вона присвячена сержантському і старшинському складу ЗСУ та є відзначенням їхнього подвигу та титанічної щоденної роботи із забезпечення боєздатності військ.

На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин ЗСУ «СЛІДУЙ ЗА МНОЮ! РОБИ ЯК Я!», у центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою солдатів у бій, угорі – малий Державний Герб України та напис «Україна», рік карбування 2023, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від зображення сержанта).

На реверсі медалі розміщено написи: «СЕРЖАНТСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ», девіз сержантського і старшинського складу Збройних Сил України – «ЧЕСТЬ, ВІДДАНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ» (по колу), в центрі на дзеркальному тлі зображено символіку Сержантського корпусу ЗСУ та стилізований тризуб.

Джерело фото: НБУ

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