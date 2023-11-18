Захід України засипає першим снігом: фото та відео

Перший сніг вже зустріли жителі Львівської та Тернопільської областей.

Фото: Офіційна сторінка Рівненської єпархії УПЦ

У ніч на 18 листопада на Заході України в деяких областях випав сніг. Перший сніг вже зустріли жителі Львівської та Тернопільської областей. В деяких місцях сніг одразу розтанув, а в деяких гарно покрив землю.

У Телеграм-каналах публікують фото і відео зимових пейзажів.

Фото: Офіційна сторінка Рівненської єпархії УПЦ

У Львівській області на дороги випустили понад 10 одиниць техніки. Зокрема сніг прямо зараз чистять на Східницькому перевалі.

"Цієї ночі та вранці дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки, застосували 72 тонни піщано-соляної суміші. На дорогах державного значення задіяли 24 одиниці техніки, застосували 96 тонн суміші", - розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також перший сніг випав на Буковині.

Нагадаємо, у найближчі дні очікується похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

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