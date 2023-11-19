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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. В Україні

Зима близько: неймовірне фото з гори Піп Іван Чорногірський

17:19, 19 листопада 2023
На вершині 9 градусів морозу.
Зима близько: неймовірне фото з гори Піп Іван Чорногірський
Ілюстративне зображення: freepik.com
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Як ми раніше писали, Український гідрометеорологічний центр дав прогноз погоди на неділю, 19 листопада.

За прогнозами синоптиків, сьогодні хмарно з проясненнями.

На горі Піп Іван Чорногірський у неділю ясно. Стоїть штиль, а температура повітря 9°С морозу.

У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту показали неймовірне фото.

Джерело фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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