Оскільки дуб мав значну цінність для міста та навколишнього екосередовища, його вирішили вилікувати.

Джерело фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy

У Боярці на Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав через сильний буревій. Всередині дерева, де утворилась порожнеча, облаштували житло для птахів і кажанів.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський.

Дуб пару років тому постраждав внаслідок сильного буревію.

«Анатомічна вада розвилки вікового дерева дала активний старт заселенню патогенним грибом і прогресуванню прихованої гнилі. Досягнувши критичної межі, частина дерева з легкістю відірвалась від основного стовбура, відкривши на показ величезну рану», - повідомив арборист.

Оскільки дуб мав значну цінність для міста та навколишнього екосередовища, його вирішили вилікувати.

У порожнечу величезного розміру, яку замазали спеціальним розчином, вмонтували комфортабельний житловий фонд для кажанів та дрібних птахів.

«Поки дуб затягуватиме величезну рану, він буде прихистком для тих, кому часто не вистачає житла в нашому стерильному середовищі життя. А це на майбутні 50-60 років. А також наочним прикладом для молодого покоління», — додав Ветроградський.

Джерело фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy

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