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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. В Україні

На Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав через сильний буревій

22:00, 19 листопада 2023
Оскільки дуб мав значну цінність для міста та навколишнього екосередовища, його вирішили вилікувати.
На Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав через сильний буревій
Джерело фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy
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У Боярці на Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав через сильний буревій. Всередині дерева, де утворилась порожнеча, облаштували житло для птахів і кажанів.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський.

Дуб пару років тому постраждав внаслідок сильного буревію.

«Анатомічна вада розвилки вікового дерева дала активний старт заселенню патогенним грибом і прогресуванню прихованої гнилі. Досягнувши критичної межі, частина дерева з легкістю відірвалась від основного стовбура, відкривши на показ величезну рану», - повідомив арборист.

Оскільки дуб мав значну цінність для міста та навколишнього екосередовища, його вирішили вилікувати.

У порожнечу величезного розміру, яку замазали спеціальним розчином, вмонтували комфортабельний житловий фонд для кажанів та дрібних птахів.

«Поки дуб затягуватиме величезну рану, він буде прихистком для тих, кому часто не вистачає житла в нашому стерильному середовищі життя. А це на майбутні 50-60 років. А також наочним прикладом для молодого покоління», — додав Ветроградський.

Джерело фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy

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