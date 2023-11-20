Реалізація права на людську гідність осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: лекція суддів КСУ, відео

Судді під час лекції зосередили увагу на розумінні людської гідності в рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини.

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Оксана Грищук та Галина Юровська розкрили у своїх виступах тему реалізації права на людську гідність осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Після проголошення незалежності України скасування смертної кари стало нагальним питанням для держави, бо такий вид покарання був недопустимим для країн, які входили до Ради Європи.

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачав заборону смертної кари для країн, які обрали європейський шлях свого розвитку.

У Рішенні Суду від 29 грудня 1999 року йдеться, що «невід’ємне право кожної людини на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність». У цьому рішенні Суд визнав приписи Кримінального кодексу України (ККУ), які визначали застосування смертної кари, неконституційними. У зв’язку з цим у 2000 році законодавець уніс зміни до ККУ, якими вилучив такий вид покарання, як смертна кара. Наразі найбільш суворим видом кримінального покарання є довічне позбавлення волі.

Судді під час лекції зосередили увагу на розумінні людської гідності в рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини.

Зокрема, у Рішенні від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 Конституційний Суд України наголосив, що «людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття…».

У рішенні КСУ від 16 вересня 2021 року № 6-(ІІ)/2021 у справі про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі, Суд зазначив, що «людина є скарбом Природи, звідки й походять притаманні людині за народженням права і свободи, тобто ті, що природні. Людська гідність як джерело всіх прав і свобод людини та їх основа є однією із засадничих цінностей українського конституційного ладу». У цьому рішенні Суд указав, що особа, карана на довічне позбавлення волі, має право або на призначення більш м’якого покарання, або на умовно-дострокове звільнення. Верховна Рада України вже внесла відповідні зміни до ККУ.

Прослухавши лекцію, слухачі дізнаються:

– які наслідки приєднання України до європейського правопорядку в питанні людських прав;

‒ поняття «людська гідність» у практиці Суду Справедливості Європейського Союзу та низки органів конституційної юрисдикції європейських країн;

‒ на які суб’єкти публічної влади покладений обов’язок держави забезпечувати охорону та захист людської гідності;

– на кого поширюється імператив, який установлює заборону на всі форми нелюдських або таких, що принижують гідність, поводжень або покарань;

– у чому полягає позитивний обов’язок держави в разі призначення судом покарання шляхом позбавлення волі винуватої особи;

‒ яких висновків дійшов Конституційний Суд України, досліджуючи питання можливості застосування до осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, інститутів умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

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