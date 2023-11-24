У Карпатах вже панує справжня зима: сильний снігопад та мороз до -9, фото

Рятувальники попереджають про сніг, хмарність і туман.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах вже справжня зима. Станом на 24 листопада спостерігається сильний мороз. Гору "Піп Іван" замело снігом, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"На горі "Піп Іван Чорногірський" хмарно, туман (видимість до 20м), вітер південно-західний, 10 м/с., температура повітря -9°С, падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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