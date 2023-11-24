Нацбанк презентував пам'ятну монету «Рік Дракона» – що в ній незвичного, фото

Уже 24 листопада її вводять в обіг.

Національний банк презентував пам’ятну монету «Рік Дракона» номіналом у 5 гривень. Уже 24 листопада її вводять в обіг. Тираж становитиме 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Однак, монета дещо незвична – з присвятою Збройним Силам України. Монета міститиме шеврон ЗСУ, як символ відваги та сили наших захисників.

Як виглядає монета:

На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Придбати монету можна вже з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Крім того, поступово монета реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.