«Незабаром» – Кличко опублікував загадкове відео з Подільсько-Воскресенського мосту

На відео видно, як мер міста, уже їде по мосту.

Скріншот із відео

Мер Києва Віталій Кличко, ймовірно, анонсував відкриття нового мосту – Подільсько-Воскресенського. Він проїхався по мосту та заявив «незабаром». Відповідне відео мер оприлюднив на своїх сторінках.

На кадрах видно, як Віталій Кличко стоїть на підніжці позашляховика, що рухається мостом.

«Незабаром!» – сказав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.

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