Співробітники НАБУ отримали сучасний віртуальний тир від посольства США: фото

Віртуальний тир містить в собі тренувальну зброю, здатну імітувати реальну силу віддачі та програмний комплекс, що дозволяє відпрацьовувати стрілецькі навички.

Джерело фото: НАБУ

Посольство США в Україні передало Національному антикорупційному бюро систему для бойової підготовки співробітників.

Як пишуть у НАБУ, співробітники тепер мають можливість відпрацьовувати свої навички поводження зі зброєю, використовуючи сучасний віртуальний тир американського виробника VirTra.

Віртуальний тир містить в собі тренувальну зброю, здатну імітувати реальну силу віддачі та програмний комплекс, що дозволяє не виходячи з приміщення відпрацьовувати стрілецькі навички різного рівня складності за різноманітними сценаріями.

Це і стрільба від 10 до 500 метрів, статичні та рухомі мішені, стрільба в умовах міста, командна робота по нейтралізації загроз безпеці цивільних громадян та співробітників НАБУ.

Источник фото: НАБУ

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