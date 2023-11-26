В Карпатах вдарив 16-градусний мороз: сніжне фото з вершини гори Піп Іван

Українські Карпати оповила справжня зима.

Ілюстративне фото \ Джерело: firtka.if.ua

У неділю, 26 листопада, в українських Карпатах посилився мороз. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -16°. Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Туман (видимість до 50 м). Вітер північний, 15 м/с.. Температура повітря -16°С», - повідомили рятувальники обстановку станом на ранок.

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