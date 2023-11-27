Вимагала $30 000 хабаря нібито для правоохоронців: затримали адвокатесу з Житомирщини, фото

30 тис. доларів США жінка вимагала за зміну кваліфікації та пом’якшення покарання.

Правоохоронні органи затримали адвокатесу з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші «вирішити питання» з правоохоронцями.

Як повідомила пресслужба ДБР, жінці вже повідомили про підозру.

Правоохоронці встановили, що один з потенційних клієнтів адвокатеси є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого викачування нафти з трубопроводів (ч. 2 ст. 292 КК України).

«За 30 тис. доларів США жінка обіцяла йому «вирішити питання» із правоохоронцями. Вона посилалася на власну обізнаність з матеріалами розслідування, зв’язки в правоохоронних органах та гарантувала, що домовиться про зменшення покарання для уникнення в’язниці.

Клієнт отримав тиждень на пошуки грошей, але вирішив звернутись до правоохоронних органів. В ході розслідування з’ясувалося, що ніяких прямих контактів з правоохоронцями адвокатеса не мала, а просто хотіла привласнити ці кошти.

Згодом вона б почала вести справу підозрюваного та намагалася б виконати власну обіцянку в законний спосіб», - сказано у повідомленні.

22 листопада правоохоронці затримали жінку «на гарячому» під час отриманні всієї суми.

Адвокатеса підозрюється у шахрайстві у великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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