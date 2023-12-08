Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. В Україні

У тунелі київського метро утворилися тріщини, є загроза обвалу, відео

16:21, 8 грудня 2023
Виникла загроза безпеки перевезення пасажирів, тому вже сьогодні закрили рух поїздів.
У тунелі київського метро утворилися тріщини, є загроза обвалу, відео
Фото: Віталій Кличко/Телеграм
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Як ми писали, у Києві раптово закрили частину синьої гілки метрополітену. Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Міський голова Києва Віталій Кличко прибув з інспекцією на станцію метро «Деміївська». Фахівці вивчатимуть, що стало причиною ситуації. 

За словами мера, можлива причина у порушенні умов будівництва.

Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський, який також знаходиться на місці подій, зазначив, що у тунелі з’явилися тріщини. Це є загрозою для безпеки перевезення пасажирів. Тому було вирішено вже сьогодні зупинити рух поїздів цією ділянкою. Про це він повідомив каналу «Київ24».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео