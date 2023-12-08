У тунелі київського метро утворилися тріщини, є загроза обвалу, відео

Виникла загроза безпеки перевезення пасажирів, тому вже сьогодні закрили рух поїздів.

Фото: Віталій Кличко/Телеграм

Як ми писали, у Києві раптово закрили частину синьої гілки метрополітену. Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Міський голова Києва Віталій Кличко прибув з інспекцією на станцію метро «Деміївська». Фахівці вивчатимуть, що стало причиною ситуації.

За словами мера, можлива причина у порушенні умов будівництва.

Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський, який також знаходиться на місці подій, зазначив, що у тунелі з’явилися тріщини. Це є загрозою для безпеки перевезення пасажирів. Тому було вирішено вже сьогодні зупинити рух поїздів цією ділянкою. Про це він повідомив каналу «Київ24».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.