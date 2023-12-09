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  1. В Україні

Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційним практик, — НАЗК

13:20, 9 грудня 2023
Згідно з новим дослідженням, 60% українців не готові використовувати корупційні практики в жодній ситуації.
Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційним практик, — НАЗК
Фото: НАЗК
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Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційним практик. Про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, Агентство провело дослідження, яке підтверджує, що 60% українців не готові використовувати корупційні практики в жодній ситуації.

«У 2010 році рівень корупційних практик в Україні складав 60%, вдумайтесь, 60% громадян мали той чи інший корупційний досвід. У 2019 році цей процент знизився до 27%, і на сьогодні він складає лише 17%. Це просто колосальні цивілізаційні зміни, які свідчать про те, що Україна наближається до некорумпованих, а отже, заможних і безпечних країн. Якщо подивитися світову мапу індексу сприйняття корупції, то війни і бідність присутні у тих країнах, де є високий рівень корупційних практик. Україна виходить з такої групи країн», - зазначив Новіков.

Очільник НАЗК зауважив, що в Україні створено найбільш сучасну систему для запобігання корупції. Після 2014 року, коли перемогла Революція Гідності, було створено і НАБУ, і НАЗК, і ВАКС, і САП, тобто повну систему, для того, щоб убезпечити країну від корупції, побудувати доброчесність, а отже й ефективність держави, на переконання Новікова, це сталося тому, що корупція була викликом для існування української держави.

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