На Харківщині встановлюють захисні споруди модульного типу: фото

Усього в Харківській області планується облаштувати 65 захисних споруд модульного типу.

Джерело фото: kharkivoda.gov.ua

На Харківщині встановлюють захисні споруди модульного типу. Як розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на сьогодні вже встановлено 11 таких споруд у області.

«Вартість однієї швидкоспоруджуваної захисної споруди становить 1,9 мільйона гривень. У межах Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки 70% фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів, а 30% – обласного бюджету», – зазначив Олег Синєгубов.

В обласній військовій адміністрації пишуть, що усього в Харківській області планується облаштувати 65 захисних споруд модульного типу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.