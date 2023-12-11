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  1. В Україні

На Одещині виявили склад із контрафактними тютюновими виробами на понад 100 млн грн, фото

21:49, 11 грудня 2023
Правоохоронці знайшли 1,2 млн пачок цигарок різних брендів та понад 6,5 тонн кальянного тютюну без марок акцизного податку.
На Одещині виявили склад із контрафактними тютюновими виробами на понад 100 млн грн, фото
Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині виявили контрафактні сигарети та тютюн для кальяна на 103 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що злочинна група здійснювала оптову та роздрібну реалізацію контрафакту через орендовані кіоски, ресторани та кур’єрські служби доставки.

Правоохоронці провели обшуки у складських приміщеннях на території Малиновського району Одеси. Виявили та вилучили 1,2 млн пачок цигарок різних брендів та понад 6,5 тонн кальянного тютюну без марок акцизного податку.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо накладення арешту на вилучений товар.

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної діяльності.

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