На Рівненщині у «чорних» копачів вилучили понад 100 кг бурштину, фото

Ділки займались незаконним видобутком, скупкою каміння, обробкою та продажем.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині поліція викрила масштабну схему з видобутку та продажу бурштину. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 100 кг бурштину.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо до складу угруповання входило восьмеро мешканців області, серед яких і депутат однієї з громад. Всі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів. Вони займались незаконним видобутком, скупкою каміння, обробкою та продажем.



Зазначається, незаконне видобування бурштину проводили на території природно-заповідного фонду у Сарненському районі. Пізніше «сонячне» каміння перевозили на територію Рівненського району для його подальшої реалізації.

Правоохоронці провели 17 обшуків у житлових, нежитлових приміщеннях та транспортних засобах осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

В результаті було виявлено та вилучено понад 100 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій, засоби його видобування, а також телефони, чорнові записи та інші докази незаконного промислу.

Наразі призначено гемологічну експертизу, а також вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

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