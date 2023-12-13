В Одесі обрушилася частина житлового будинку: фото

Загиблих і постраждалих немає.

У вівторок, 12 грудня, у центральній частині Одеси обвалилася частина житлового будинку. Про це повідомляє «Думська».

«На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку», - йдеться у повідомленні.

Загиблих і постраждалих немає.

Видання із посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.

Аварійність будинку буде перевіряти спеціальна комісія.

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