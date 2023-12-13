Підпалювали квартири: в Одесі затримали банду зловмисників на чолі з «Путіним», відео

Ватажком банди виявився житель Київської області на прізвисько «Путін», який підшукував виконавців, надавав їм адреси та давав вказівки щодо підпалів.

Фото: поліція

В Одесі затримали банду зловмисників на чолі з організатором на прізвисько "Путін", які здійснили серію підпалів квартир у місті. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як стало відомо, у листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції. Правоохороонці встановили причетних до підпалу осіб, розшукали і затримали їх в орендованій квартирі у день скоєння другого підпалу. Ними виявилися троє киян та херсонець.

Зловмисники діяли "на замовлення", а для пошкодження чужого майна розподілили між собою ролі. Один із них виконував функції водія, двоє – безпосередньо вчиняли підпал та фільмували це за допомогою мобільного телефону, аби мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант в момент вчинення злочину спостерігав за під’їздом та у разі появи сторонніх людей і повинен був повідомити про це спільникам.

Поліцейські провели обшуки в орендованій квартирі та автомобілі, на якому вони пересувалися. Під час огляду мобільних телефонів фігурантів, в одному з них було відео підпалу, яке вони відправили організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

За кілька днів потому ще двоє жителів Київщини підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння і загасили їх. За результатами вжитих слідчо-оперативних заходів оперативники викрили та затримали підпалювачів.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили і організатора підпалів. Ним виявився житель Київської області на прізвисько "Путін". Він підшукував виконавців, надавав їм адреси, вказівки та поради щодо механізму вчинення злочинів.

Поліцейські зібрали достатньо доказів та вже повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав всім сімом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Двоє підпалювачів наразі вийшли під заставу, ще четверо разом з організатором продовжують перебувати під вартою. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі.

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