Проїхав на червоний сигнал світлофору і одразу отримав штраф: у Києві покарали водія, відео

Столичний водій проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора, коли поряд стояли правоохоронці.

В Оболонському районі Києві правоохоронці оштрафували водія автомобіля Citroen, який порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонний червоний сигнал світлофора, передає столична патрульна поліція.

У поліції заявили, що з водієм інспектори провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень надалі й винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Водія оштрафували на 510 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці притягнули до відповідальності порушників ПДР.

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