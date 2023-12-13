«Світломузика» на Дарницькому мосту: кияни опублікували відео інциденту

Ліхтарі на Дарницькому мосту в Києві хаотично вмикалися та вимикалися.

У середу, 13 грудня, у Києві на Дарницькому мості, ймовірно, стався збій у системі освітлення – ліхтарі то вмикалися, то вимикалися на кілька секунд. Відео з місця інциденту опублікували місцеві жителі у соцмережах.

Як видно на відео, ліхтарі хаотично працювали. Інцидент стався увечері.

Наразі невідомо, що стало причиною такої роботи освітлення на мосту.

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