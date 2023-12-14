В іспанській нерухомості колишнього військкома Одеси Євгена Борисова провели обшуки, фото

Компетентні органи Королівства Іспанія наклали арешт на віллу та офісне приміщення.

Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Як зазначили у Держбюро, проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

У ДБР повідомили, що у ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія:

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

У середу, 13 грудня, на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, було проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

Компетентні органи Королівства Іспанія наклали арешт на віллу та офісне приміщення.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Серед раніше арештованого майна:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6 1999 року випуску та інше.

Тривають інші слідчі дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.

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