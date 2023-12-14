На Хмельниччині підпільно шили «брендовий» одяг: вилучено продукції на 3,7 млн грн, фото

На продукцію нашивали емблеми та етикетки відомих брендів та продавали через посередників, а також у популярних месенджерах.

Фото: Офіс Президента

На Хмельниччині правоохоронці припинили незаконну діяльність осіб, які займалися виготовленням та збутом одягу з незаконним використанням знаків для товарів фірмового найменування. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Без ліцензій вони облаштували у виробничих приміщеннях обласного центру цех з виготовлення фальсифікованого спортивного брендового одягу.

На продукцію нашивали емблеми та етикетки відомих брендів та реалізовували підробки через посередників, а також у месенджерах Viber та Telegram. Ціна на товар була нижчою, ніж на дороговартісний оригінал.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату вилучено понад 2200 одиниць готової продукції, обладнання, фурнітуру, комп’ютерну техніку, чорнові записи тощо.

Загальна вартість вилученого становить понад 3,7 млн грн.

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