На Волині хлопець зліпив 6-метрового сніговика, проте не заради рекорду: фото та відео снігового велетня

Волиняни 6 днів ліпив із снігових цеглин сніговика, проте заявку на встановлення рекорду не планує подавати.

Джерело фото: соцмережі

У селі Бихів Камінь-Каширського району на Волині 19-річний Андрій Мороз вразив громадськість, зліпивши сніговика неймовірних розмірів - висотою понад шість метрів та шириною 13,5 метрів, – повідомляє «Суспільне».

Хлопець розповів, що працював над ним протягом шести днів, та вказав, що, незважаючи на те, що верхня частина сніговика частково пошкодилась, два нижні шари ще міцно стоять.

«Для того, щоб зліпити такого великого сніговика, то нижній шар укріпив опалубкою, щоб конструкція трималася і не розвалювалася. Робив снігові блоки та складав їх до купи, як цеглинки», - пояснив волинянин.

Сніговика Андрій збудував на подвір'ї біля своєї хати, нерідко возивши сніг з дороги на причепі мотоблока, коли у нього не вистачало його на городі. Він додав, що йому допомагав його молодший брат, але більшість роботи він виконав самостійно.

«Доводилося працювати і вночі, щоб підлаштуватися під погоду. Спочатку ліпив маленькі частини, чекав, коли вони підмерзнуть, а тоді продовжував створювати снігову скульптуру, щоб не розвалилося», - додав Андрій.

Хлопець, який має професійне вище освіту столяра, признався, що не мав жодного будівельного досвіду, але цікавість та бажання здивувати спонукали його зробити це.

«Я дивився на рекорди України про найвищий сніговик, то мій за нього більший. Я спочатку поміряв, то в мене вийшло 6 метрів висоти, а рекорд — 6,3 метри. Потім ще раз переміряв і вийшло 6,15 метра», - ділиться своїми спостереженнями волинянин.

Незважаючи на свої досягнення, Андрій не планує подавати заявку на встановлення рекорду. Він визнає, що бажання отримати увагу у соцмережах та здивувати людей інспірувало його на цей креативний та захоплюючий проект.

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