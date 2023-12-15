В Одесі військові у бронежилетах та балаклавах прийшли до місцевого ТРЦ, відео

Можливо це були працівники ТЦК, які шукали ухилянтів.

В Одесі військові прийшли при повному екіпіруванні до торгового центру Fontan Sky. Відповідне відео публікують місцеві Телеграм-канали.

Думки щодо цього у людей розділилися. Деякі думають, що це працівники ТЦК у пошуках ухилянтів, інші вважають, що це було звичайне затримання. Але продовження відео немає, також поки офіційно коментарів ніхто не давав.

Також одеські Телеграм-канали публікують відео з, імовірно, працівниками ТЦК, які продовжують рейди у спортзалах міста.

Нагадаємо, що днями з'явилося відео зі спортзалів Києва, куди також навідалися працівники ТЦК.

А ще співробітники ТЦК провели рейди у тренажерних залах Мукачева та Хуста, що на Закарпатті, вручаючи чоловікам повістки.

Згодом у Закарпатському ОТЦК відрегували на ситуацію, заявивши, що повістки вручають у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

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