Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди не сканують документи, єСуд доведеться переробити, а на 2024 рік планується аудит ЄСІТС, - що розповів кандидат на заступника голови ДСА Олексій Білаш

Також кандидат запропонував зробити при ДСА Офіс реформ для цифровізації і відновити перевірки судів, які не виконують вимоги стосовно реалізації функціоналу електронного правосуддя.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Жінок пропонують взяти на військовий облік, - у Раді майже готовий законопроект

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, - законопроект.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Готівка, квартири, авто та отримана благодійна допомога, – що показали у деклараціях члени Вищої ради правосуддя, які пройшли перевірку на доброчесність

Нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

  1. В Україні

Валерій Залужний підтвердив, що в його кабінеті знайшли «прослушку» та розповів деталі, відео

12:55, 18 грудня 2023
Головнокомандувач відкинув варіант , що подібне могли скоїти в самому Генштабі.
Валерій Залужний підтвердив, що в його кабінеті знайшли «прослушку» та розповів деталі, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію, що в  його кабінеті знайшли засіб для прослуховування. Він додав, що «прослушка» була знайдена не лише в нього.

«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)», - сказав Залужний у коментарі «РБК-Україна».

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.

«В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)», - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: «Ні, з вухами вже давно не працюємо».

Сам Залужний розцінює цей інцидент «як війну».

«Все може бути. Слідство доведе, що це було», - зазначив головнокомандувач.

Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне: «Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися».

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та працівників його апарату.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Залужного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді