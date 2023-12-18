Одеський художній музей поновив роботу після ракетного удару, фото

На початку листопада музей постраждав від російського обстрілу.

Фото: facebook.com/onfam.ua

Одеський національний художній музей поновив роботу з моменту влучання російської ракети у двір закладу 5 листопада. Про це повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні 3 з 5 виставкових проєктів, які були присутні під час влучання, відновлені. Це виставки Марґіт та Романа Сельських “Сонце Заходу”, Володимира Семківа “Радість” та Бориса Айзенберга “Квіти за відвалами”, - розповіла очільниця музею Катерина Кулай, і додала, що ці виставки займають перший поверх", - йдеться у повідомленні.

Також в музеї працюватиме крамничка з сувенірами. За тиждень в музеї запрацює новий проєкт, він буде представлений на другому поверсі. У січні музейники запланували ще два відкриття.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки будівля музею зазнала значних пошкоджень, сума збитків сягає майже 10 млн гривень. В музеї провели першочергові роботи з відновлення: закрили вікна сендвіч-панелями, провели певні дії з укріплення стелі та покрівлі.

Фото: facebook.com/onfam.ua

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