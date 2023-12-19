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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перереєстрація авто буде в Дії, а незабаром – і розмитнення, – глава Мінцифри Федоров

Михайло Федоров повідомив, що вже зараз запускають послугу із перереєстрації авто в Дії, а до кінця 2023 року внесуть законопроект про розмитнення автомобілів в Дії.

Народні обранці повернулись до законопроекту про Етичний кодекс парламентаря та планують створити у Раді Бюджетний офіс

За участі першого віце-спікера Олександра Корнієнко відбулося обговорення подальшої долі законопроекту про Етичний кодекс народного депутата.

Екс-CЕО медіахолдингу та керівник ДП «ЦСС»: визначено двох фіналістів конкурсу на заступника голови ДСА, відповідального за електронне правосуддя та ЄСІТС

Один з кандидатів працював у «Метінвесті» та займався підтримкою відповідного медіахолдингу, а інший має 10 років досвіду роботи із запровадження електронного правосуддя.

Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

  1. В Україні

«Дія» вперше за три роки оновить дизайн, фото

11:36, 19 грудня 2023
Очікується, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує оновлення 19 грудня.
«Дія» вперше за три роки оновить дизайн, фото
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Вперше за три роки існування застосунок «Дія» змінить дизайн. Про повідомляє Forbes.

Зазначається, що офіційно новий дизайн презентує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході Diia Summit 19 грудня. 

На скриншотах, які опублікувало видання, можна побачити інше відображення документів, збільшений розмір фото та новий розділ – стрічка.

Очікується, що оновлення для користувачів стане доступним відразу після заходу. 

Фото: Forbes

Раніше ми писали, що у МВС анонсували збільшення онлайн послуг для водіїв у Дії.

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