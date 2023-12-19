«Дія» вперше за три роки оновить дизайн, фото

Очікується, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує оновлення 19 грудня.

Вперше за три роки існування застосунок «Дія» змінить дизайн. Про повідомляє Forbes.

Зазначається, що офіційно новий дизайн презентує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході Diia Summit 19 грудня.

На скриншотах, які опублікувало видання, можна побачити інше відображення документів, збільшений розмір фото та новий розділ – стрічка.

Очікується, що оновлення для користувачів стане доступним відразу після заходу.

Фото: Forbes

Раніше ми писали, що у МВС анонсували збільшення онлайн послуг для водіїв у Дії.

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