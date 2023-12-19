Відео з порушенням ПДР оприлюднили у мережі: в Києві покарали водія

Водій отримав штраф за порушення правил дорожнього руху.

Патрульна поліція Києва повідомила, що притягнула до відповідальності порушника ПДР на Honda, керманич якого порушував правила дорожнього руху у Шевченківському районі столиці.

Відео з порушеннями ПДР водієм оприлюднили 19 грудня в одному з телеграм-каналів міста Києва.

«Інспектори винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду, задля уникнення таких випадків у майбутньому», - сказано у повідомленні поліції.

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