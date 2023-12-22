У Київському зоологічному парку поселилися сервали, яких врятували з-під обстрілів, фото

У Київському зоологічному парку живуть сервали, яких активісти вивезли їх з-під обстрілів.
Так, група з 4-х сервалів опинилась у самому центрі війни на Донеччині.
Сервали були в жахливому стані: хворі, виснажені та переживали сильний стрес. Ними опікувалися ветеринари та зоологи.
Лише через 2 місяці перша пара сервалів перейшла до наступного етапу реабілітації та соціалізації вже у власному вольєрі.
Для комфорту Осіріса та Сехмет створили належні умови: африканське дерево з лазалками та кігтеточками, 2 гамачки та затишний лофт для відпочинку, фонтанчик, 3 види ґрунтів та кам’яну скелю для прогулянок і стрибків. А також купу різноманітних іграшок і подушок.
Источник фото: zoo.kyiv.ua
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