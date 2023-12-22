У Києві курсуватимуть нові трамваї: фото

Нові трамваї курсуватимуть від станція метро «Лісова» до станції «Позняки».

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві на маршрут на лівому березі столиці вийшли нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва. Про це повідомили у КМДА.

Трамваї курсуватимуть на маршруті № 8 «Станція метро «Лісова» – станція метро «Позняки».

Раніше там ходили 12 трамваїв, переважна кількість яких були одиночні вагони застарілих моделей. При інтервалі руху 10 хвилин максимально вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину.

Тепер, зазначили у КМДА, на маршруті працюватиме 7 трисекційних низькопідлогових трамваїв із інтервалом руху 15 хв. Пасажиромісткість нового трамваю майже у 2,5 раза більше одиночного, тому перевозитиме маршрут понад 1 000 пасажирів на годину.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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