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  1. В Україні

У Маріїнському парку Києва знесли пам’ятник учасникам антиукраїнського «січневого повстання»: фото

18:37, 23 грудня 2023
Комунальники демонтували пам’ятник «учасникам січневого збройного повстання 1918 року», що знаходився у Маріїнському парку.
У Маріїнському парку Києва знесли пам’ятник учасникам антиукраїнського «січневого повстання»: фото
Джерело фото: КМДА
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У Маріїнському парку Києва провели демонтаж пам'ятника, який відзначав так звані «учасники січневого збройного повстання 1918 року». Роботу зі знесення споруди виконали працівники КП «Київблагоустрій», що стало наступним етапом у видаленні символів більшовицької доби. Про це повідомили у КМДА.

Згідно з інформацією від міської адміністрації, пам'ятник був встановлений з метою вшанування учасників «січневого збройного повстання 1918 року», що спрямовувалося на боротьбу проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко підкреслила, що споруда мала десятиліттями возвеличувати радянських та імперських катів, засіваючи у суспільстві негативні уявлення. Вона також додала, що зняття цього пам'ятника визначає новий етап у звільненні від ідеологічного впливу, що не відповідає сучасній дійсності та цінностям.

Представники КП «Київблагоустрій» додали, що вага споруди становила приблизно 2,5 тонни, а її демонтаж відбувся в рамках міської програми реставрації та видалення споруд, що символізують періоди минулого, несумісні з демократичними цінностями сучасного українського суспільства.

Джерело фото: КМДА

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