Малюків-символів Києва на Поштовій площі переодягнули до Різдва, фото

Малюків на Поштовій площі вбрали в образи янголів.

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

У Києві маленьких Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь переодягнули у різдвяний одяг. Про це повідомив скульптор Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

Скульптор вбрав дітей в образи янголів. Також, одного з малюків символічно одягнули у форму українського енергетика, щоб усі пам’ятали про їхню важку працю.

«Традиційно переодягнули малюків! Для мене це завжди символічна дія! Раніше вони вже вбиралися у військову форму, національні костюми. В цей раз – в янголів, оскільки Різдво. Також одного з малюків я дуже символічно вдягнув у форму українського енергетика. Тому що енергетики сьогодні несуть світло людям! А світло – це життя!», – написав Володимир Журавель.

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

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