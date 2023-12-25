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  1. В Україні

Троє ухилянтів вирушили в «різдвяний тур» Тисою до Угорщини за $17 тисяч, але подорож провалился, відео

17:03, 25 грудня 2023
Чоловіки намагалися незаконно перетнути державний кордон на гумовому човні.
Троє ухилянтів вирушили в «різдвяний тур» Тисою до Угорщини за $17 тисяч, але подорож провалился, відео
Фото: ДПСУ
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У різдвяну ніч прикордонники на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути державний кордон на гумовому човні. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За таку "подорож" троє чоловіків заплатили $17000.

“Збірна веслувальників” не здолала Тиси в різдвяну ніч. За “різдвяний тур” на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000. Але натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

 Прикордонники зазначають, що загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону.

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