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Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

Кабмін у законопроекті наділяє керівників ТЦК правом вносити чоловіків до списків осіб, яким заборонено розпоряджатися грошима, керувати авто чи проводити операції з майном.

На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

  1. В Україні

Як виглядає вокзал Херсона після російського обстрілу: відео

12:30, 27 грудня 2023
росія кілька годин кошмарила обстрілами Херсон, під черговим терором опинився і вокзал.
Як виглядає вокзал Херсона після російського обстрілу: відео
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Глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріл залізничного вокзалу у Херсоні, який став черговим актом насильства з боку російських окупантів та опублікував відео, що показує наслідки масштабного обстрілу.

«Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів», - зауважив Прокудін.

Ці напади стали частиною ворожої активності на території Херсону, що призвели до серйозного загрози мирному населенню. Наразі владні структури збирають інформацію щодо цього події та наслідків обстрілу залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що обстріляний поїзд з Херсона прибув до Києва.

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