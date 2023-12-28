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У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російській міні: є поранені, фото

10:56, 28 грудня 2023
Внаслідок підриву судно втратило хід та управління, на верхній палубі виникла пожежа.
У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російській міні: є поранені, фото
Фото: Сили оборони півдня
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Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на російській міні у Чорному морі. Цей балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. В результаті двоє моряків отримали поранення. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Внаслідок підриву судно втратило хід та управління, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення, капітан зафіксував судно на мілині.

«Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення. Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний», – йдеться у повідомленні.

До судна направлені буксири для зняття з мілини та доставки до порту.

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