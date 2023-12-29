Директор філії ДП «Ліси України» систематично вимагав хабарі від підлеглих, фото

Керівника філії затримали під час отримання частини хабара – 4 тис доларів США.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру директору однієї з філій Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, посадовець систематично вимагав хабарі від підпорядкованих працівників лісового господарства. Кошти необхідно було надати за нібито «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їхній діяльності.

«Під час застосування заходів адміністративного впливу, а саме накладення стягнень у вигляді доган, керівник філії наказував підлеглим штучно зменшувати об’єм видобутої лісопродукції. Надалі її реалізовувати за готівку як необліковану», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів отримання підозрюваним неправомірної вигоди.

Керівника філії затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання частини хабара – 4 тис доларів США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.