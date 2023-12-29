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У Львові російська ракета зламала дерево, посаджене в пам'ять про загиблого захисника: фото

18:36, 29 грудня 2023
Уламки ворожої ракети зламали дерево пам’яті загиблого захисника Руслана Степули.
У Львові російська ракета зламала дерево, посаджене в пам'ять про загиблого захисника: фото
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У п’ятницю, 29 грудня, під час масованого російського обстрілу у Львові фрагмент ворожої ракети зламав дерево, яке посадили на згадку про загиблого захисника. Воно нагадувало про солдата Руслана Степулу, якого окупанти вбили на початку АТО. Про це повідомила прессекретарка Західного територіального управління Нацгвардії України Аліна Новікова.

Воїн загинув 5 вересня 2014 року в районі села Цвітні Піски Луганської області. Зараз це тимчасово окупована територія.

Новікова зазначила: дерево росло й нагадувало львів'янам про подвиги та жертви, які приносять наші захисники заради волі й незалежності.

«Сьогоднішній удар по Львову – це не тільки удар по цивільній і критичній інфраструктурі міста. Це удар по нашій стійкості та нашій пам'яті», – наголосила прессекретарка.

Степула Руслан Іванович загинув під час виконання бойового завдання – у бою з російським диверсійним підрозділом. Його поховали 11 вересня 2014 року в рідному селі Котельники Бучацького району Тернопільської області.

Служив 31-річний воїн у львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Указом Президента України №282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

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