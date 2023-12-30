На дні кар'єру на Дніпропетровщині встановили новорічну ялинку з гірляндами: фото і відео

Ялинку на 30-метровій глибині прикрасили гірляндою, яка світиться під водою.

Фото: facebook.com/andrey.vorobyov.5

У Дніпропетровській області на дні Новомиколаївського гранітного кар’єру дайвери встановили новорічну ялинку. Про це повідомив керівник школи дайвінгу у Дніпрі та організатор події Андрій Воробйов.

«Велика подяка, всім, хто зміг приїхати та підтримати нашу багаторічну традицію по встановленню підводної новорічної ялинки. Дякую за спробу створення у цей нелегкий час зимово-теплого настрою», - розповів він.

За його словами, традиція зі встановлення ялинки у воді існує вже близько 20 років. У зануренні взяли участь 12 дайверів.

«Частіше за все ми встановлюємо святкове дерево у нашому Новомиколаївському кар'єрі, запрошуємо долучитися до дійства хлопців-дайверів з Полтави, Запоріжжя, цьогоріч вони також були», – розповів дайверу коментарі «УП».

Максимальна глибина Новомиколаївського гранітного кар'єру – 47 метрів, однак цьогоріч учасники вирішили встановити ялинку на 30-метровій глибині. Увесь процес із занурення і встановлення ялинки зайняв годину.

«30 метрів – це приблизно висота 10-поверхового будинку. І це досить серйозна глибина. Не всі дайвери можуть занурюватися так, любителі точно ні. Це можуть робити технічні дайвери – це особлива кваліфікація, коли дайвери можуть дозволити собі пірнати з навантаженням – у крижану воду, глибоку водойму і використовувати спеціальне спорядження і костюми», – розповів Воробйов.

Він додав, що ялинку прикрасили гірляндою, яка світиться під водою. Це спеціальна герметична гірлянда зі спеціальними акумуляторами. Її цьогоріч зробили і привезли дайвери із Запоріжжя. Світилася вона під водою три години.

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