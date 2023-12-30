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Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

  1. В Україні

У зруйнованому російськими обстрілами дворі Одеси місцеві запалили ялинку: фото

23:31, 30 грудня 2023
Внутрішній двір, який зазнав ворожого обстрілу, місцеві мешканці прикрасили ялинкою та запалили гірлянду.
У зруйнованому російськими обстрілами дворі Одеси місцеві запалили ялинку: фото
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У понівеченому внутрішньому дворі будинку в Одесі, який 29 грудня постраждав від російських обстрілів, мешканці запалили гірлянду на ялинці. Фотографію цієї новорічної красуні оприлюднила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

У підписі до фотографії зазначено: «Таку жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, лише українці».

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