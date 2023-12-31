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Світові зірки привітали українців з новорічними святами та заспівали «Щедрик»: відео

16:49, 31 грудня 2023
Амбасадори привітали українців зі святами.
Світові зірки привітали українців з новорічними святами та заспівали «Щедрик»: відео
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Світові зірки Марк Гемілл, Тімоті Снайдер, Кетрін Винник та інші, які є амбасадорами платформи UNITED24, привітали Україну зі святами виконанням пісні «Щедрик».

«Щедрик», написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, — одна з найпопулярніших різдвяних пісень уже понад 120 років. У 1930-х американський композитор українського походження Петро Вільговський видав англійську версію «Щедрика» — Carol of the Bells — яка стала міжнародним гімном Різдва.

Також біля дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше прозвучав «Щедрик».

А в НБУ презентували набір пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів». Набір із трьох срібних пам’ятних монет присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці «Щедрик».

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