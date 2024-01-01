Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, відео

Традиційно в останні хвилини старого року Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Відеозвернення з'явилося на Facebook-сторінці Глави держави.
«Українці сильніші за холод і темряву.
Українці сильніші за інтриги, брехню, ІПСО, біль, зневіру, розпач і розбрат.
Українці сильніші за страх.
Українці сильніші за терор.
Українці сильніші від зла.
Українці сильніші за цю війну.
Українці сильніші разом!
З новим, 2024 роком, Україно!
Слава Україні!», - написав Глава держави на своїй сторінці у Facebook.
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