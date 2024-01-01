Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з новорічним привітанням.

president.gov.ua

Традиційно в останні хвилини старого року Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Відеозвернення з'явилося на Facebook-сторінці Глави держави.

«Українці сильніші за холод і темряву.

Українці сильніші за інтриги, брехню, ІПСО, біль, зневіру, розпач і розбрат.

Українці сильніші за страх.

Українці сильніші за терор.

Українці сильніші від зла.

Українці сильніші за цю війну.

Українці сильніші разом!

З новим, 2024 роком, Україно!

Слава Україні!», - написав Глава держави на своїй сторінці у Facebook.

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