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У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Кіра Рудик показала пошкоджений власний дім в результаті російських обстрілів: фото

10:33, 2 січня 2024
Вибуховою хвилею накрило дім народної депутатки Кіри Рудик у Києві.
Кіра Рудик показала пошкоджений власний дім в результаті російських обстрілів: фото
Джерело фото: Facebook / Кіра Рудик
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Глава партії «Голос» та народний депутат Верховної Ради IX скликання Кіра Рудик показала наслідки вибухової хвилі у власному дому.

«Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія», – сказала нардеп.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у  Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає. 

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

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