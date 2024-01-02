Кіра Рудик показала пошкоджений власний дім в результаті російських обстрілів: фото

Вибуховою хвилею накрило дім народної депутатки Кіри Рудик у Києві.

Джерело фото: Facebook / Кіра Рудик

Глава партії «Голос» та народний депутат Верховної Ради IX скликання Кіра Рудик показала наслідки вибухової хвилі у власному дому.

«Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія», – сказала нардеп.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

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