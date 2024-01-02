Для ветеранів війни та членів їхніх сімей спростили процедуру призначення пільг на оплату ЖКП

Уряд спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни.

Джерело фото: Уніан

Уряд спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, для цього ухвалений експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для цих категорій населення. Він запрацює через 4 місяці після технічних доопрацювань інформаційних систем.

Він передбачені значні спрощення:

якщо людина не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, – з травня 2024 року це зможуть зробити за неї члени родини;

замість двох окремих заяв, які потрібні зараз, можна буде подавати єдину спрощену: про взяття на облік як пільговика, і про надання пільг;

таку заяву можна буде подати не лише у паперовій формі, а й в електронній, зокрема, засобами Порталу Дія.

обсяг інформації, необхідної для призначення пільг, зменшиться. Частину даних Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть через обмін і взаємодію між інформаційними системами державних органів.

Відповідно до чинного законодавства, для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, людина, що має право на них, мала особисто звернутися до уповноважених органів. Через це, іноді українські захисники не могли оформити такі пільги. Прийняті Урядом зміни дозволять ветеранам та їхнім сім'ям скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою, переконані у Мінсоцполітики.

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