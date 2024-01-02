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  1. В Україні

Російська атака на Київ: рятувальники витягли з’під завалів двох папуг, відео

23:40, 2 січня 2024
Бійці ДСНС під час ліквідації наслідків російської ракетної атаки врятували двох папуг.
Російська атака на Київ: рятувальники витягли з’під завалів двох папуг, відео
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Під час виконання завдання з ліквідації наслідків ракетної атаки на Київ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій вийняли з-під завалів двох папуг і повернули їх власниці, яка емоційно зустріла рятувальників.

Відділ комунікацій ДСНС поділився емоційним «мить зустрічі господарки з її домашніми улюбленцями і щирі слова вдячності вогнеборцям». На відео, яке було опубліковане, видно, як пожежники піднесли клітку з двома папугами до власниці. Жінка виразила свої емоції, вона раділа з щастя та не стримувала сліз, отримавши назад своїх пернатих друзів. Слід зауважити, що власниця птахів не забула висловити свою вдячність пожежникам, обійнявши їх у знак подяки.

Цей випадок став прикладом не лише професіоналізму та відданості рятувальників у надзвичайних ситуаціях, але й людяності та турботи про домашніх улюбленців в умовах небезпеки.

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