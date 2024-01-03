У Київському зоопарку провели лікування вікових дерев, фото

На території зоопарку знаходиться кілька дерев — ботанічних пам'яток природи.

Джерело фото: facebook.com/kekz.ua

Фахівці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), за підтримки робітників Київського зоопарку, провели лікування вікових заповіданих дерев.

Про це повідомляють у КЕКЦ.

На території Київського зоопарку знаходиться кілька дерев — ботанічних пам'яток природи: ясен, черешня, платан та тополі.

Фахівці видалили гнилу деревину, провели дезінфекцію та фарбування пошкоджених частин стовбурів дерев. Також було поставлено пломбу в дупло.

Крім цього, під важкі гілки платана підставили три залізні підпірки. Також провели підживлення вікового ясеня.

Джерело фото: facebook.com/kekz.ua

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