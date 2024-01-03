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Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

  1. В Україні

«Французькі круасани» з димком: викрили зухвалу контрабандистку, фото

21:40, 3 січня 2024
Контрабандні тютюнові вироби виявили на кордоні з Румунією.
«Французькі круасани» з димком: викрили зухвалу контрабандистку, фото
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Державна прикордонна служба України повідомила, що викрили громадянку, яка заховала 180 пачок сигарет в упаковки з-під круасанів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Контрабандне куриво виявили на кордоні з Румунією», - сказано у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що тютюнові вироби вартістю 15 000 грн були вилучені.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі.

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