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  1. В Україні

Польські туристи підкорили Говерлу, але заблукали: як їх врятували, відео

23:22, 5 січня 2024
Троє хлопців та дівчина підкорили Говерлу та вирушили на спуск, однак на шляху їх застали сутінки, щільний туман та сніг.
Польські туристи підкорили Говерлу, але заблукали: як їх врятували, відео
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У четвер, 4 січня, четверо поляків під час проходження туристичного маршруту у карпатських горах втратили орієнтир та заблукали, попросивши про допомогу рятувальників. Про це повідомляє ДСНС. 

Зазначається, що троє хлопців та дівчина підкорили Говерлу та вирушили на спуск, однак на шляху їх застали сутінки, щільний туман та сніг.

Через це іноземні мандрівники змушені були зупинитись та попросити про допомогу гірських рятувальників, надавши координати їхнього місцезнаходження.

Сьогодні о пів на четверту ранку пошуковці знайшли заблукалих біля полонини Гропа, відігріли горячим чаєм та на всюдиході "Богун" транспортували до місця тимчасового проживання у с. Лазещина Рахівського району.

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