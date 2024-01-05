У Харкові представники ТЦК силоміць затягнули чоловіка в мікроавтобус: відео

У військкоматі зазначили, що вивчають всі обставини інциденту.

У Харкові люди у військовій формі, попередньо, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць затягли чоловіка у мікроавтобус, попри його спротив. Відповідне відео з'явилося у мережі на початку січня.

На кадрах видно, як люди у формі тягнуть вулицею цивільного, який голосно кричить: «Ні, що ви робите? Відчепіться!»

За кілька секунд у кадрі з'являється службовий мікроавтобус, в який працівники військкомату намагаються затягти чоловіка.

Кілька секунд він опирається та продовжує кричати, але врешті його садять в машину та вивозять.

Пресслужба Харківського ТЦК та СП відповіла, що вивчає всі обставини інциденту.

«Станом на цей час Військовою службою правопорядку у ЗСУ та правоохоронними органами вивчаються всі обставини, що призвели до конфліктної ситуації, та перевіряється дотримання посадовими особами порядку оповіщення військовозобов’язаних», - заявили в ТЦК у коментарі LIGA.net.

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