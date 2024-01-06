У Києві знешкодили бойову частину російської ракети «Кинжал», фото

У ДСНС показали фото, як знешкоджували бойову частину російської ракети «Кинжал».

Фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку збили над столицею. Про це йдеться у пресслужбі ДСНС.

«Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу», - пишуть у ДСНС.

Над знешкодження бойової частини ракети працювали піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що 2 січня Повітряні Сили збили 10 із 10 ворожих ракет «Кинджал» за допомогою ЗРК Patriot і це рекорд.

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