У Києві на Троєщині на маршруті загорівся тролейбус №37А: що відомо, фото

У КМДА назвали попередню версією причин загоряння.

На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. У КМДА повідомили, що всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався.

За інформацією «Київпастрансу», тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону.

Наразі на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

У Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомили, що пожежа сталася на перехресті вулиць Радунської та Бальзака.

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